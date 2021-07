Programmi TV di stasera, sabato 3 luglio 2021. Su Italia1 continua la saga di Shrek (Di sabato 3 luglio 2021) Shrek Rai1, ore 20.30: Euro 2020, Ucraina – Inghilterra Calcio. L’Ucraina di Shevchenko, qualificatasi come ultima delle terze nella fase a gironi, affronta nei quarti di Euro 2020 la ritrovata Inghilterra di Southgate. Rai2, ore 21.20: La Doppia Faccia Del Mio Passato – 1^Tv Film tv di Stuart Archer del 2019, con Kyle Buchanan, Robin Dunne, Sarah Fisher. Prodotto in USA. Durata: 100 minuti. Trama: Lilly, giovane e bella, ha uno stalker che, durante una cena, la sfregia, uccide il suo fidanzato, ma poi muore (o almeno così sembra) cadendo da una finestra. Traumatizzata, Lilly si rifà una vita, ma qualcuno riprende a perseguitarla. Rai3, ore 20.00: Una Strada Verso il ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 luglio 2021)Rai1, ore 20.30: Euro 2020, Ucraina – Inghilterra Calcio. L’Ucraina di Shevchenko, qualificatasi come ultima delle terze nella fase a gironi, affronta nei quarti di Euro 2020 la ritrovata Inghilterra di Southgate. Rai2, ore 21.20: La Doppia Faccia Del Mio Passato – 1^Tv Film tv di Stuart Archer del 2019, con Kyle Buchanan, Robin Dunne, Sarah Fisher. Prodotto in USA. Durata: 100 minuti. Trama: Lilly, giovane e bella, ha uno stalker che, durante una cena, la sfregia, uccide il suo fidanzato, ma poi muore (o almeno così sembra) cadendo da una finestra. Traumatizzata, Lilly si rifà una vita, ma qualcuno riprende a perseguitarla. Rai3, ore 20.00: Una Strada Verso il ...

matteo_milan91 : RT @NandoPiscopo1: @matteo_milan91 Programmi stasera? ?? Io rewatch delle foto del mio ante ?? e qualche dm con la mia crush boris ?? - NandoPiscopo1 : @matteo_milan91 Programmi stasera? ?? Io rewatch delle foto del mio ante ?? e qualche dm con la mia crush boris ?? - womenximpact : ?Hai programmi per stasera? ??Se la risposta è no, la soluzione te la diamo noi: un bel #rewatch di Thelma & Louise… - crisvtyles : @Fr4tg1rlH hai programmi per stasera? - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 3 luglio 2021 -