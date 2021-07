Pride 2021, sfilano a migliaia nel cuore di Bologna: "E' la nostra rivolta" (Di sabato 3 luglio 2021) "Chiediamo molto di più del Ddl Zan". Il corteo ha invaso le vie del centro. Al raduno il leader storico di Arcigay Franco Grillini Leggi su repubblica (Di sabato 3 luglio 2021) "Chiediamo molto di più del Ddl Zan". Il corteo ha invaso le vie del centro. Al raduno il leader storico di Arcigay Franco Grillini

Advertising

petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - repubblica : 'Il Pride? Un ritrovo di disadattati schizoidi'. Le frasi shock della consigliera comunale di Cesano Boscone - Open_gol : Il giovane si trovava all’interno del Parco Sempione, a pochi passi dalla piazza in cui si stava tenendo il Pride d… - EulaliaGrillo : RT @PossibileSard: SARDEGNA PRIDE 2021! ?????? Siamo lietissim* di dare il nostro completo supporto e partecipazione. 10 luglio a Cagliari… - Surfiniae : RT @petergomezblog: Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana dal… -