Napoli, gli obiettivi di Luciano Spalletti: dare fiducia a Lobotka ed Ounas (Di sabato 3 luglio 2021) Per il prossimo campionato, Luciano Spalletti vuole scommettere su Stanislav Lobotka ed Adam Ounas. Luciano Spalletti è arrivato al Napoli da poco, ma sembra avere … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 luglio 2021) Per il prossimo campionato,vuole scommettere su Stanislaved Adamè arrivato alda poco, ma sembra avere … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? | Bayern Monaco-Napoli il 31 luglio alle ore 16:30. Prestigiosa amichevole per gli azzurri all’Allianz Arena. ??… - petergomezblog : Whirlpool Napoli, il grande bluff: l’intenzione di chiudere era già nel bilancio 2018. Ora il gruppo licenzia mentr… - robersperanza : Gli Ospedali pediatrici italiani sono un’eccellenza su cui dobbiamo continuare ad investire. Oggi a Napoli al Sant… - MNT60618179 : @MartyConLaY L'unica spiegazione potrebbe essere che, partiranno insieme per Napoli, perché lunedì sole compie gli anni ?? - iovoglioharold : RT @l_honestly: #tweetdedica per gli odiatori #Napoli Se ad uno straniero dici I'm from Naples in It... parte con wow Italy, Vesuvvio, Piz… -