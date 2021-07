Low omaggia Kroos | “Passione e dedizione E’ stato un modello per tutti”

(Di sabato 3 luglio 2021) Qualche giorno fa Toniha comunicato l’addio alla Nazionale tedesca, decidendo di concentrarsi in questa ultima parte di carriera solo per il Real Madrid. Sul sito della federazione tedesca, ha parlato del centrocampista l’ormai ex CT, Joaquin Low che ha riassunto questi anni diin Nazionale. Queste le sue parole: “Con la Germania, Toni ha sempre messo unaincredibile, un grande impegno e ha avuto un’assolutaalla maglia. Èunsoprattutto per i giovani oltre che un grande leader dentro e fuori dal campo. Lo voglio ringraziare dal profondo del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Low omaggia

TUTTO mercato WEB

Joachim, ormai ex commissario tecnico della Germania, ha omaggiato Toni Kroos: il centrocampista lascerà la Nazionale Joachim, ormai ex commissario tecnico della Germania, ha omaggiato Toni Kroos. Il centrocampista lascerà la Nazionale. "Con la Germania Toni ha sempre messo una passione incredibile, un grande impegno e ...... il suo primo ristorante nella regione, chele tradizioni culinarie del sud Italia con ... In estate soprattutto, ci sono ogni giorno voli diretticost da Roma e Milano.Joachim Low, ormai ex commissario tecnico della Germania, ha omaggiato Toni Kroos: il centrocampista lascerà la Nazionale Joachim Low, ormai ex commissario tecnico della Germania, ha omaggiato Toni Kr ...A Classic Horror Story recensione dell'horror con Matilda Lutz regia di Roberto De Feo e Paolo Strippoli su Netflix 14 luglio Taormina Film Fest 2021 ...