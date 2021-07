LIVE Berrettini-Bedene 6-4 6-4 4-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il romano è avanti di due set e un break (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Indietreggia Bedene sulla risposta, ma non riesce a contenere il dritto successivo di Berrettini. 4-3. Tiene il servizio Bedene che rimane indietro di un break nel terzo parziale. 40-30 Ennesimo dritto errato per Bedene. 40-15 Sbaglia la risposta Berrettini. 30-15 Prende la riga Berrettini con il rovescio! Che bel lungolinea! 30-0 Largo il rovescio in contenimento di Berrettini che allarga le braccia. 15-0 Non colpisce bene la risposta Berrettini. 4-2. Altro ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Indietreggiasulla risposta, ma non riesce a contenere il dritto successivo di. 4-3. Tiene il servizioche rimane indietro di unnel terzo parziale. 40-30 Ennesimo dritto errato per. 40-15 Sbaglia la risposta. 30-15 Prende la rigacon il rovescio! Che bel lungolinea! 30-0 Largo il rovescio in contenimento diche allarga le braccia. 15-0 Non colpisce bene la risposta. 4-2. Altro ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon Vanno spediti #Berrettini e #Sonego, che si aggiudicano anche il #secondoset con… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Bedene 6-4 4-3 Wimbledon 2021 in DIRETTA: break per l’azzurro nel secondo set - #Berrettini-Bedene… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Bedene 5-4 Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro va a servire per il primo set - #Berrettini-Bedene… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon #Berrettini si aggiudica 6-4 il #primoset con #Bedene. #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon Dopo l'interruzione per pioggia si ricomincia a giocare: in corso il #primoset de… -