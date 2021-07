Lapadula porta la Blanquirroja in semifinale | è il re del Perù

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una (quasi) doppietta per consacrarsi e per contribuire alla qualificazione delalledella Copa America che si sta svolgendo in Brasile. Gianlucasi prende le prime pagine e nella notte di Goiania viene incoronato Re del. L’attaccante del Benevento ha messo a segno una doppietta contro il Paraguay, anche se alla fine lasono serviti i calci di rigore per staccare il pass qualificazione. Paraguay in vantaggio con Gomez, protagonista assoluto del match. Poi, però, si scatena: propizia l’autorete ...