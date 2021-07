La carica dei tifosi inglesi a Roma per Inghilterra-Ucraina: da dove arrivano e come hanno fatto a superare i controlli – I video (Di sabato 3 luglio 2021) Sono decine. Passano tutti da Piazza del Popolo per andare allo stadio Olimpico stasera per vedere la partita dell’Inghilterra con l’Ucraina. hanno tutti il biglietto e lo mostrano con il cellulare. E li riconosci perché hanno tutti la maglia dei Leoni. C’è chi ha quella che sfoggeranno stasera Harry Kane e compagni e chi porta quelle gloriose del passato, tra cui primeggia la numero 9 di Alan Shearer. Ma nemmeno uno dei tifosi inglesi che oggi pomeriggio passava a via del Corso viene dall’Inghilterra. In molti si trovavano già in Italia, alcuni arrivano ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Sono decine. Passano tutti da Piazza del Popolo per andare allo stadio Olimpico stasera per vedere la partita dell’con l’tutti il biglietto e lo mostrano con il cellulare. E li riconosci perchétutti la maglia dei Leoni. C’è chi ha quella che sfoggeranno stasera Harry Kane e compagni e chi porta quelle gloriose del passato, tra cui primeggia la numero 9 di Alan Shearer. Ma nemmeno uno deiche oggi pomeriggio passava a via del Corso viene dall’. In molti si trovavano già in Italia, alcuni...

