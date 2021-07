Il ritiro dall’Afghanistan non sia un abbandono Scrive Elisabetta Trenta

Leggi su formiche

(Di sabato 3 luglio 2021) Alla fine ilsi è concluso nei tempi, anche in leggero anticipo, e i complimenti vanno tutti alla struttura militare per aver saputo far fronte, fino alla fine, a qualunque genere di avversità, che fosse il campo, o anche le complessità della politica e della diplomazia, completando una missione fra le più difficili e prolungate della storia del Paese. Anche una operazione non compiuta può avere una sua dignità, che si esplica in gesti, in modi e in tempistiche. E quello italiano ha rispettato ogni forma, dall’ammainabandiera al recupero dei mezzi, fino alla messa in sicurezza di tutto il personale locale ...