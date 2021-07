Droga: Milano, sequestrati 7 quintali hashish in autostrada (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Sette quintali di hashish, del valore di circa tre milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia stradale di Milano giovedì mattina, all'alba. Il controllo, sulla Milano Ovest, alla barriera autostradale di Assago, ha fatto arrestare un cittadino spagnolo di 30 anni: dovrà rispondere del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di Droga. A bordo di un camion, alla vista delle pattuglie, il 30enne ha fatto una manovra per evitare il controllo: così facendo, l'autista ha attirato l'attenzione degli operatori che lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021), 3 lug. (Adnkronos) - Settedi, del valore di circa tre milioni di euro sono statidalla polizia stradale digiovedì mattina, all'alba. Il controllo, sullaOvest, alla barrierale di Assago, ha fatto arrestare un cittadino spagnolo di 30 anni: dovrà rispondere del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di. A bordo di un camion, alla vista delle pattuglie, il 30enne ha fatto una manovra per evitare il controllo: così facendo, l'autista ha attirato l'attenzione degli operatori che lo ...

