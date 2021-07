(Di sabato 3 luglio 2021) Ieri sera gli agenti dei Commissariati Vasto - Arenaccia e Vicaria - Mercato su disposizione dellaOperativa sono intervenuti in via Giovanni Porzio all'angolo con corso Meridionale per la ...

Advertising

occhio_notizie : Donna aggredita vicino la Stazione Centrale di Napoli: arrestato 21enne - aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca Donna aggredita e picchiata a due passi dalla stazione centrale - NapoliToday : #Cronaca Donna aggredita e picchiata a due passi dalla stazione centrale - news_rimini : Alta Valmarecchia: nuovo caso di donna aggredita dal compagno, in preda all'alcol - Novafeltria - Cronaca - Stop_SelfInjury : RT @MatildeDErrico: Una donna aggredita dal compagno, salvata dalle donne -

Ultime Notizie dalla rete : Donna aggredita

NapoliToday

...Vasto - Arenaccia e Vicaria - Mercato su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Giovanni Porzio all'angolo con corso Meridionale per la segnalazione di unain ......Vasto - Arenaccia e Vicaria - Mercato su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Giovanni Porzio all'angolo con corso Meridionale per la segnalazione di unain ...Stamattina una donna si è presentata al Commissariato Poggioreale per denunciare di essere vittima di comportamenti violenti da parte dell’ex compagno che si era recato presso il loro appartamento per ...Stamattina una donna si è presentata al Commissariato Poggioreale per denunciare di essere vittima di comportamenti violenti da parte dell'ex compagno che si era recato presso il ...