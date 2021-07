“Ciao amico mio”. Lutto per Carlo Conti, dolore inconsolabile per la morte del collega (Di sabato 3 luglio 2021) Non è un bel momento per Carlo Conti, colpito da un Lutto nelle scorse ore. Ad andarsene è stato un suo carissimo amico e collega, che ha lasciato un vuoto immenso nel cuore del conduttore ma anche di tante altre persone, famose e non, che l’hanno conosciuto. A dare la notizia della scomparsa della grande firma il Corriere della Sera. Durante la sua carriera ha collaborato con nomi importanti come Fabio Fazio, Adriano Celentano, Simona Ventura, Gianni Morandi e tanti altri. E ovviamente anche il presentatore. Soltanto nella giornata del 2 luglio era invece stato felicissimo per l’allargamento della sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Non è un bel momento per, colpito da unnelle scorse ore. Ad andarsene è stato un suo carissimo, che ha lasciato un vuoto immenso nel cuore del conduttore ma anche di tante altre persone, famose e non, che l’hanno conosciuto. A dare la notizia della scomparsa della grande firma il Corriere della Sera. Durante la sua carriera ha collaborato con nomi importanti come Fabio Fazio, Adriano Celentano, Simona Ventura, Gianni Morandi e tanti altri. E ovviamente anche il presentatore. Soltanto nella giornata del 2 luglio era invece stato felicissimo per l’allargamento della sua ...

Advertising

QuartoGrado : Al nostro Sulas piaceva questa foto. C’era tutto lui. La passione per il confronto. La notizia prima di tutto come… - QuartoGrado : Oggi se n’è andato Giangavino Sulas, un grande cronista, ma soprattutto un amico per noi di #QuartoGrado. Ciao Gia… - oldo_bis : RT @baffi_francesco: Un caro amico, improvvisamente, se ne è andato in cielo. Una persona umile, buona, geniale, eccentrica. Il mondo telev… - ERivetta : RT @baffi_francesco: Un caro amico, improvvisamente, se ne è andato in cielo. Una persona umile, buona, geniale, eccentrica. Il mondo telev… - nexusSEI_6 : RT @Gianlucaimpa: Non era solo un regista e un autore geniale , era soprattutto un Amico . E per questo fa ancora più male . Ciao Paolo #be… -