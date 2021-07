Ariadna Romero svela se Pierpaolo e Giulia saranno al compleanno di Leo

(Di sabato 3 luglio 2021) Le parole diLa storia traPretelli è finita da diverso tempo, ma tra loro comunque è rimasto un bellissimo legame, sebbene l’ex gieffino si sia rifatto una vita accanto aSalemi. A dare ulteriore conferma di ciò è stata la modella nelle sue storie di Instagram. In L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

disagio_tv : Le parole di Ariadna Romero su Pierpaolo e Giulia. - annarit05467267 : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al compleanno di Leonardo: parla Ariadna Romero – VIDEO - Stefycr7 : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al compleanno di Leonardo: parla Ariadna Romero – VIDEO - Mestanaccount1 : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al compleanno di Leonardo: parla Ariadna Romero – VIDEO - blogtivvu : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al compleanno di Leonardo: parla Ariadna Romero – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Ariadna Romero

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi,fa un chiarimento: 'Nessun problema con loro' Oggi è il compleanno del figlio di Pierpaolo Pretelli e. E quest'ultima ha deciso di organizzare un party per celebrare ...C'è anche chi si chiede quali siano i rapporti tra l'influencer e l'ex compagna del gieffino,. Stando alle ultime Instagram Stories apparse nell'account ufficiale della modella, i ...Su Instagram Ariadna Romero zittisce alcuni malpensanti e svela se Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi saranno al compleanno di Leo ...L’amore fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele nonostante alcuni fan abbiano dimostrato perplessità in merito ai rapporti fra Pierpaolo, la sua ex Ariadna Romero, con cui ha un b ...