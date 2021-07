Advertising

sportli26181512 : Allegri va in pista in amaranto: Lunedì a Dieppe il debutto della giubba di Max: il colore è in onore della sua Liv… - MondoBN : MERCATO, Si complica la pista Dzeko. Juve, occhio alla -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri pista

Corriere dello Sport

Lunedì a Dieppe ci sarà il debutto della giubba di Massimiliano: amaranto, in onore della sua Livorno, con stella bianca anche sul berretto. La indosserà il top jockey Christophe Soumillon, che in un handicap sui 1100 metri sarà in sella a Light Up My ...... nonostante il ritorno di Ancelotti , non sembra intenzionato a riprenderlo, mentre lache ...centravanti capitolino Edin Dzeko lascerebbe la squadra per andare alla Juventus di Max, da ...Milan e Inter si sarebbero fatte avanti per avere Pjanic che però avrebbe rifiutato perché vorrebbe tornare alla Juventus ...La Juventus cerca un esterno per rinforzare la squadra. Si complica la pista che porta ad un obiettivo. Il giocatore è seguito dal Barcellona.