Addio a Matteo Serra: il giovane talento del Pineto non ce l'ha fatta (Di sabato 3 luglio 2021) . Un altro giovane calciatore ucciso dalla strada Screenshot Matteo SerraSono i giorni di Euro 2020. Tifosi, appassionati seguono, con trepidante attesa, le prestazioni della loro nazionale preferita. Si sogna di realizzare imprese indimenticabili, che rimarranno impresse nella nostra mente vita natural durante. Sognano gli adulti, che si appassionano come bambini davanti ai teleschermi, sognano i bambini che da adulti vogliono diventare come i campioni che osservano in tv, sui loro tablet o smartphone. Ti potrebbe interessare>>> Calcio in lutto: morto Vincenzo Dionisi, ex giocatore e allenatore Sognava ...

