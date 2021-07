Variante Delta, Bassetti: “Ondata in autunno? Lockdown solo per non vaccinati” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Si arriverà a un punto in cui si dirà: il Lockdown riguarda i non vaccinati”. Lo prospetta all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, sull’ipotesi di una nuova Ondata di Covid-19 in autunno. “Possiamo fare quello che vogliamo, ma da agosto la Variante Delta sarà predominante – spiega – L’unico modo che avremo per difenderci dalla Variante Delta sarà di avere l’85% di italiani vaccinati per il 15 di ottobre con 2 dosi. Se arriviamo al 15 di ottobre con l’85% ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) “Si arriverà a un punto in cui si dirà: ilriguarda i non”. Lo prospetta all’Adnkronos Salute Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, sull’ipotesi di una nuovadi Covid-19 in. “Possiamo fare quello che vogliamo, ma da agosto lasarà predominante – spiega – L’unico modo che avremo per difenderci dallasarà di avere l’85% di italianiper il 15 di ottobre con 2 dosi. Se arriviamo al 15 di ottobre con l’85% ...

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - fanpage : Con la variante Delta è necessario che gli over 60 e le persone a rischio patologie gravi abbiano copertura totale… - annarigel : RT @benq_antonio: #VacciniCovid 'Johnson & Johnson immunità per 8 mesi ' Ieri avevano scritto che la dose unica di Johnson non copriva la… - Carmela_oltre : RT @TgrRaiCalabria: #Covid_19 Mentre la variante Delta è approdata anche in Calabria (9 casi), la nostra regione di nuovo ultima in Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Olimpico,check point per tifosi inglesi Il timore è per la variante Delta che sta avanzando in Gb. Ieri sono stati annullati i biglietti dei tifosi inglesi per la partita a Roma.

Covid oggi Italia: il bollettino dei contagi del 2 luglio. Dati Coronavirus delle regioni Ma non c'è solo la variante Delta. Adesso a preoccupare è la mutazione Epsilon . Cosa serve per il Green pass europeo: domande e risposte "La fine della campagna" di immunizzazione contro il ...

Variante Delta e Kappa in Italia, aumentano i contagi Adnkronos Vaccino Covid, Figliuolo: “Le dosi ci sono, manteniamo il ritmo delle 500mila al giorno” "Non sappiamo quanto dura questa immunità, se dovessero arrivare evidenze scientifiche per cui c'è bisogno di un ulteriore richiamo noi siamo pronti", ha aggiunto Figliuolo ...

Terza dose vaccini, Italia sarà pronta Variante Delta e contagi correlati preoccupano l’Italia. Ma in caso di una terza dose cosa farà l’Italia? “Ci stiamo pensando. Abbiamo fatto con il ministero della Salute delle opzioni di acquisto, ci ...

