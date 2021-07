Ucraina Inghilterra, Tassotti: «Spero nella spinta dell’Olimpico» (Di venerdì 2 luglio 2021) Il vice c.t. dell’Ucraina Marco Tassotti ha parlato in vista della partita contro l’Inghilterra Marco Tassotti, vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del quarto di finale di sabato contro l’Inghilterra. GRUPPO E TALENTI – «Abbiamo diversi talenti, da Zinchenko a Yarmolenko, da Yaremchuck a Malinovskyi, ma funzioniamo solo se giochiamo da squadra. Se pensiamo di giocare alla pari con i talenti inglesi non andiamo lontano». FIDUCIA – «Quando abbiamo visto l’Italia faticare contro l’Austria che ci aveva messo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Il vice c.t. dell’Marcoha parlato in vista della partita contro l’Marco, vice di Shevchenko sulla panchina dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del quarto di finale di sabato contro l’. GRUPPO E TALENTI – «Abbiamo diversi talenti, da Zinchenko a Yarmolenko, da Yaremchuck a Malinovskyi, ma funzioniamo solo se giochiamo da squadra. Se pensiamo di giocare alla pari con i talenti inglesi non andiamo lontano». FIDUCIA – «Quando abbiamo visto l’Italia faticare contro l’Austria che ci aveva messo ...

