Ucraina-Inghilterra, le compagnie aeree non possono imbarcare tifosi stranieri diretti a Roma (Di venerdì 2 luglio 2021) Le compagnie aeree non potranno imbarcare tifosi stranieri diretti a Roma per la partita Ucraina-Inghilterra. Al momento dell’imbarco, infatti, gli stranieri diretti nella Capitale dovranno compilare un’autocertificazione in cui scriveranno il motivo del loro arrivo e, nel dettaglio, è fatto divieto di indicare la visione della manifestazione sportiva Ucraina-Inghilterra tra le motivazioni. A controllare le dichiarazioni saranno le forze dell’ordine. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Lenon potrannoper la partita. Al momento dell’imbarco, infatti, glinella Capitale dovranno compilare un’autocertificazione in cui scriveranno il motivo del loro arrivo e, nel dettaglio, è fatto divieto di indicare la visione della manifestazione sportivatra le motivazioni. A controllare le dichiarazioni saranno le forze dell’ordine. SportFace.

