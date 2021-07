Ucraina-Inghilterra, annullati i biglietti venduti ai tifosi inglesi dal 28 giugno (Di venerdì 2 luglio 2021) Accordo fra Dipartimento della pubblica sicurezza italiano e Uefa: blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di giovedì e annullamento dei tagliandi venduti a chi risiede nel Regno Unito dalla mezzanotte di domenica scorsa Leggi su corriere (Di venerdì 2 luglio 2021) Accordo fra Dipartimento della pubblica sicurezza italiano e Uefa: blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità deientro le ore 21 di giovedì e annullamento dei tagliandia chi risiede nel Regno Unito dalla mezzanotte di domenica scorsa

sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - Corriere : Annullati tutti i biglietti per Inghilterra-Ucraina all’Olimpico venduti ai tifosi inglesi - nzingaretti : Bene le misure adottate dal Dipartimento pubblica sicurezza e UEFA per la partita all’olimpico dei quarti Ucraina-… - Daniele_Manca : Ucraina-Inghilterra, biglietti annullati per i tifosi inglesi venduti dal 28 giugno- ?@Corriere? #frignani - Val_Fus : RT @Keynesblog: Oggi in UK 28mila casi di Covid, variante Delta. E sabato c'è la partita Inghilterra-Ucraina a Roma. -