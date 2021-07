Tour de France 2021: vince Mohoric. Crolla Roglic (Di venerdì 2 luglio 2021) La classifica generale del Tour de France 2021 è uscita letteralmente stravolta dalla settima tappa: i 249 km particolarmente mossi da Vierzon a Le Creusot hanno ridisegnato la graduatoria della ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 luglio 2021) La classifica generale deldeè uscita letteralmente stravolta dalla settima tappa: i 249 km particolarmente mossi da Vierzon a Le Creusot hanno ridisegnato la graduatoria della ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Eurosport_IT : Marc Soler non ci sta: parole durissime contro la spettatrice e l'UCI ??????????? Scopri di più:… - SpazioCiclismo : I protagonisti del giorno secondo il nostro quotidiano #TopFlop #TDF2021 PS Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert:… - Pcoia : @Fanta_Cycling non riesco a capire come cambiare il capitano e le maglie al mio team del tour de france -