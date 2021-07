Tor Bella Monaca, pusher in manette per detenzione ai fini di spaccio (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – Ieri pomeriggio, nel corso di uno dei quotidiani controlli antidroga messi in atto dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, nel noto quartiere della periferia est, è stata arrestata una 37enne romana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, al termine di un servizio di osservazione, hanno notato la donna che si aggirava con fare sospetto all’interno della nota ‘piazza’ di spaccio di via San Biagio dei Platani. Fermata per un controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità 16 dosi di cocaina. L’arrestata è stata ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – Ieri pomeriggio, nel corso di uno dei quotidiani controlli antidroga messi in atto dai Carabinieri della Stazione Roma Tor, nel noto quartiere della periferia est, è stata arrestata una 37enne romana peraididi sostanze stupefacenti. I militari, al termine di un servizio di osservazione, hanno notato la donna che si aggirava con fare sospetto all’interno della nota ‘piazza’ didi via San Biagio dei Platani. Fermata per un controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità 16 dosi di cocaina. L’arrestata è stata ...

