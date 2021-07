Tappa 7 del Tour 2021: mappa e percorso (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Tour de France non vedeva una Tappa così lunga dal 2000, quando il quattordicesimo giorno i ciclisti si trovarono ad affrontare un percorso di 249 chilometri. La Tappa 7 del Tour 2021 è sempre di 249 chilometri e va da Vierzon a Le Creusot. Tappa 7 Tour 2021: come sarà il percorso? La partenza sarà dalla città industriale di Vierzon sul fiume Cher. Il percorso è inizialmente pianeggiante lungo il fiume Yevre e vigneti, sulla strada per Bourges nella la Valle della Loira. Il punto successivo è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilde France non vedeva unacosì lunga dal 2000, quando il quattordicesimo giorno i ciclisti si trovarono ad affrontare undi 249 chilometri. La7 delè sempre di 249 chilometri e va da Vierzon a Le Creusot.: come sarà il? La partenza sarà dalla città industriale di Vierzon sul fiume Cher. Ilè inizialmente pianeggiante lungo il fiume Yevre e vigneti, sulla strada per Bourges nella la Valle della Loira. Il punto successivo è ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi nel cielo di Cervia volerà lo Zaquilone, un aquilone per Patrick Zaki, realizzato da @channeldraw… - TeresaBellanova : Stamattina a #Genova, in visita istituzionale ai Cantieri del Progetto Unico 'Terzo Valico - Nodo di Genova'. Prim… - channeldraw : Sabato a Cervia, durante il “CaterTour” l’evento promosso da @RaiRadio2 e lanciato dai programmi @caterpillarrai l'… - WorldRallyRaid : Partita l'undicesima edizione del @silkwayrally : 450 i mezzi - assistenza compresa - del rally fra Russia e Mongol… - bendepraetere : RT @Bardiani_CSF: ????? Pronti ad affrontare la seconda tappa del Tour of Bulgaria ???? godendoci l'immagine dell'ottavo successo stagionale d… -