Renzi contro Conte e il M5S: implosione grillina merito di Draghi (Di venerdì 2 luglio 2021) Il fatto che non ci siano più Arcuri, Bonafede, Costa, Boccia, Provenzano e che al loro posto ci siano persone più capaci come Figliuolo, Cartabia, Cingolani, Gelmini, Carfagna mi sembra una svolta positiva, dice Renzi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Il fatto che non ci siano più Arcuri, Bonafede, Costa, Boccia, Provenzano e che al loro posto ci siano persone più capaci come Figliuolo, Cartabia, Cingolani, Gelmini, Carfagna mi sembra una svolta positiva, diceL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

cchiaruttini : @PoliticaPerJedi Visto come stanno andando le cose, sembra che il governo Conte 2 sia stata una raffinata vendetta di Renzi contro il PD. - FirenzePost : Renzi contro Conte e il M5S: implosione grillina merito di Draghi - Robert81862013 : @MT_Meli_ Hai dimenticato ancora di prendere le pilloline contro le ossessione compulsive, eh? LA Sig.ra Renzi - dianacaggiano : RT @NincoSud: Figurati se al capo della massoneria, l'ideatore del complotto contro Conte, il padrone di Renzi, lo rimettevano in gattabuia… - claudio301065 : RT @NincoSud: Figurati se al capo della massoneria, l'ideatore del complotto contro Conte, il padrone di Renzi, lo rimettevano in gattabuia… -