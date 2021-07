Ponte di Nona, arrivano i soldi per rifare la strada ma… ‘restano in cassaforte’. L’appello dei cittadini (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – Che sistemare le strade nella Capitale fosse difficile, è cosa comune. Spesso ci si interroga sul perché alcune vie (importanti e non) siano piene di buche o ci si chiede come sia possibile che, con le prime ondate di caldo, l’asfalto si sciolga sotto i piedi dei cittadini. La risposta è quasi sempre la stessa: “Non ci sono abbastanza soldi”. Che succede però quando un Municipio ha i fondi in cassa per sistemare un manto stradale e li conserva in cassaforte? Ponte di Nona: soldi per il manto stradale (in cassaforte) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – Che sistemare le strade nella Capitale fosse difficile, è cosa comune. Spesso ci si interroga sul perché alcune vie (importanti e non) siano piene di buche o ci si chiede come sia possibile che, con le prime ondate di caldo, l’asfalto si sciolga sotto i piedi dei. La risposta è quasi sempre la stessa: “Non ci sono abbastanza”. Che succede però quando un Municipio ha i fondi in cassa per sistemare un mantole e li conserva in cassaforte?diper il mantole (in cassaforte) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia ...

CorriereCitta : Ponte di Nona, arrivano i soldi per rifare la strada ma… ‘restano in cassaforte’. L’appello dei cittadini - FinallyMichele : @RealHumanBean_7 Carlo Calenda a Ponte di Nona - VAIstradeanas : 02:26 #A24 Traffico da Barriera Di Roma Est a Ponte di Nona.Velocità:10Km/h - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Commesso: Negozio di fiori cerca Commesso/a in zona Ponte di Nona a Roma. Inviare CV con foto. SEDE… - CasilinaNews : 'AnimaMente': dal 5 luglio al via laboratori gratuiti per bambini e ragazzi di Ponte di Nona -