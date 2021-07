'Parole travisate'. Consigliere di Fdi si difende dopo aver detto: 'Le risse colpa delle ragazzine in shorts' (Di venerdì 2 luglio 2021) L'ignoranza con cui tali dichiarazione erano state fatte era tale da non chiedersi neanche da quale partito potessero provenire. Il Consigliere Marco Dondolini nei giorni scorsi aveva assegnato la ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 luglio 2021) L'ignoranza con cui tali dichiarazione erano state fatte era tale da non chiedersi neanche da quale partito potessero provenire. IlMarco Dondolini nei giorni scorsi aveva assegnato la ...

Advertising

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - lea_megna : @capuanogio Mente ci sono squadre con bilanci rossi che continuano a fare come nulla fosse. Ma non travisate le par… - AdolfoCrotti : @sanchez_strada @totofaz Bisogna vedere, sai le parole vanno via come il vento. A me invece hanno fatto impazzire l… - simo_poletti : @ChiaraEsse1 @Fabio_DeBunker Esattamente. Quella del “non si vaccina durante un’epidemia” è una interpretazione str… -