Movida Continuano i controlli dei Carabinieri

(Di venerdì 2 luglio 2021) Nella serata di ieri e fino a notte fonda, idel Gruppo di Roma, con la collaborazione dei militari dei Gruppi Tutela Salute, Tutela Lavoro e Forestale di Roma, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio volto a contenere e sciogliere eventuali assembramenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e alla verifica del rispetto delle normative per il contenimento di episodi di “mala”. Le attività si sono concentrate nell’area tra il quartiere Nomentano e piazza Bologna, nel quartiere Flaminio e all’interno del parco Colle Oppio. Il bilancio deiè di 6 esercizi pubblici sanzionati, 5 giovani ...

I numeri del macrofolaio di Palma de Maiorca continuano a salire. Oltre 2mila giovani spagnoli da 12 comunità autonome hanno contratto il covid. Roma, 2 luglio 2021 - Nel Governo è soprattutto la Lega con Giancarlo Giorgetti a spingere per ulteriori aperture a favore della movida estiva, in primis delle discoteche. Il responsabile dello Sviluppo economico. Il presidente Fabio Arrigoni chiede chiusura dei dehors alle 24,30 nelle serate di venerdì e sabato e alle 23,30 negli altri giorni. L'Epam incontra sabato il prefetto per presidi con le Forze dell'Ordine.