LIVE Fognini-Rublev 3-6 5-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: controbreak dell’azzurro! Sorpasso del ligure (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Un po’ seccato Rublev di questo MTO nel bel mezzo del secondo set. 13.30 Medical time out per Fognini. 13.29 Fisioterapista in campo per l’azzurro. 5-4 Fognini CONFERMA IL BREAK! L’azzurro torna in partita. AD-40 CHE LUNGOLINEA DI ROVESCIO DI Fognini 40-40 Gran palla corta di Fognini: Rublev ci arriva ma non passa il diritto. 30-40 PALLA BREAK Rublev! Brutto errore del ligure dal centro del campo. 30-30 Altro errore di Rublev che sta vivendo un momento di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 Un po’ seccatodi questo MTO nel bel mezzo del secondo set. 13.30 Medical time out per. 13.29 Fisioterapista in campo per l’azzurro. 5-4CONFERMA IL BREAK! L’azzurro torna in partita. AD-40 CHE LUNGOLINEA DI ROVESCIO DI40-40 Gran palla corta dici arriva ma non passa il diritto. 30-40 PALLA BREAK! Brutto errore deldal centro del campo. 30-30 Altro errore diche sta vivendo un momento di ...

