L'espulsione di Freuler è troppo severa: Svizzera in 10 contro la Spagna [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 2 luglio 2021) Emozioni nella partita dei quarti di finale tra Svizzera e Spagna, tantissime emozioni tra due squadre che giocano a viso aperto. La squadra di Luis Enrique passa in vantaggio con il tiro di Jordi Alba che viene deviato, beffato il portiere Sommer. La Svizzera non rinuncia a giocare e trova il gol del pareggio con Shaqiri, errore della difesa della Spagna. Al 77? un episodio che può svoltare partita e qualificazione: espulsione nei confronti del centrocampista Freuler, l'arbitro conferma il provvedimento anche dopo il consulto al Var. Il cartellino rosso è però troppo severo.

AleBaroAB : #SvizzeraSpagna 1-1, all'autogol di Zakaria ha rimediato Shaqiri pareggiando a metà ripresa, quindi ancora suppleme… - SSportNetwork : #SuperSportSummer #EURO2020 #SvizzeraSpagna 1-1 Si va ai #supplementari! #Spagna avanti in apertura con l'autogol d… - CalcioWeb : #Svizzera in 10 contro la Spagna per l'espulsione di #Freuler: il cartellino rosso è troppo severo - nico_bastone : L'espulsione di #Freuler è esagerata. L'arbitro ha sbagliato e ha rovinato una bellissima partita #SvizzeraSpagna #SUIESP - DavideFm1899 : Leggo in TL polemiche per l'espulsione di Freuler. Quest'uomo ha sempre ragione,punto. #SpagnaSvizzera -