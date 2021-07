Lazio, arriva Hysaj: c'è Fares in uscita (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA - Elseid Hysaj sarà un giocatore della Lazio. Ballano solo gli ultimi dettagli sulla durata del contratto (un anno in più o in meno). Firmerà nei prossimi giorni da 2,5 milioni a stagione . Cifre ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA - Elseidsarà un giocatore della. Ballano solo gli ultimi dettagli sulla durata del contratto (un anno in più o in meno). Firmerà nei prossimi giorni da 2,5 milioni a stagione . Cifre ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, arriva Hysaj: c’è Fares in uscita - sportli26181512 : Lazio, arriva Hysaj: c’è Fares in uscita: La fascia sinistra cambia di nuovo proprietà: l’algerino non ha convinto,… - LALAZIOMIA : Leggo | Lotito scrive a Lulic: “Capitano coraggioso”. Sarri arriva mercoledì - infoitsport : Calciomercato Lazio, arriva Hysaj: a breve la firma - MauroV1968 : @ArkadiMaslow @Keynesblog @Omo_Salvadego__ Io ero fermo alla prima dichiarazione. Mi ero perso che vogliono fare ma… -