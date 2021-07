Gol di Barella e Insigne | Belgio a casa | l' Italia è in semifinale | ora la Spagna

Advertising

SkySport : BELGIO-ITALIA 1-2 Risultato finale ? ? #Barella (31’) ? #Insigne (44’) ? rig. #Lukaku (45+2’) ? EURO 2020 ? ITALIA… - RealPiccinini : Il 2-1 va stretto all’Italia. A livello di prestazione la nostra superiorità valeva almeno il doppio vantaggio. Bar… - CB_Ignoranza : Gol di Nicolino Barella e Immobile già esulta alla Pessina. #Ita #Euro2020 - MonkeDidIt : RT @perchetendenza: 'Forza Italia': Perché la Nazionale ha battuto 2-1 il Belgio grazie ai gol di Barella e Insigne e si è qualificata per… - pizzaandbeer_ : RT @perchetendenza: 'Forza Italia': Perché la Nazionale ha battuto 2-1 il Belgio grazie ai gol di Barella e Insigne e si è qualificata per… -

Ultime Notizie dalla rete : Gol Barella

... le sue lacrime quando ha lasciato il campo incon le mani sul volto. Proprio lui che è stato provvidenziale con il suo salvataggio miracoloso sul quasidel pareggio di Lukaku. Proprio ...die Insigne contro il Belgio sanciscono un nuovo record diper l'Italia all'Europeo. Nel mirino i Mondiali 2006 Un'Italia del genere non si vedeva da anni. Anche in termini di...ROMA, 02 LUG - L'Italia batte 2-1 il Belgio a Monaco e si qualifica per le semifinali di Euro 2020. Affronterà la Spagna martedì prossimo a Londra. Gli azzurri sono andati presto in gol con Bonucci, m ...Al termine di una partita durissima e sofferta, gli azzurri superano il Belgio per 2-1 grazie ai gol di Barella e Insigne e martedì sera a Wembley sfideranno la Spagna per un posto in finale. I ...