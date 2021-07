F1 oggi, GP Austria 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 2 luglio 2021) oggi, venerdì 2 luglio, va in scena la prima giornate di prove libere del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg le monoposto tornano a girare a meno di una settimana dall’ultima prova disputata su questo stesso circuito. Una doppietta che sarà molto interessante da vivere e vedremo chi saprà approfittarne. La Red Bull, reduce dal trionfo dell’ultima corsa con l’olandese Max Verstappen, vorrà approfittare della situazione e sfruttare il vantaggio tecnico evidenziato nel corso del weekend scorso. Le migliorie apportate alla RB16B sono state tali che in termini di potenza e ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021), venerdì 2 luglio, va in scena la prima giornate didel GP d’, round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Spielberg le monoposto tornano a girare a meno di una settimana dall’ultima prova disputata su questo stesso circuito. Una doppietta che sarà molto interessante da vivere e vedremo chi saprà approfittarne. La Red Bull, reduce dal trionfo dell’ultima corsa con l’olandese Max Verstappen, vorrà approfittare della situazione e sfruttare il vantaggio tecnico evidenziato nel corso del weekend scorso. Le migliorie apportate alla RB16B sono state tali che in termini di potenza e ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - RaiSport : #Nazionale. Gli #Azzurri hanno scelto di non inginocchiarsi (gesto simbolo della lotta al razzismo e del movimento… - Ciakos1 : @Ardit16180347 @matteosalvinimi In Svizzera, in Berlin aperte solo open air CON BALLO, in Austria da oggi anche nei… - Ciakos1 : @gagasmysun Si salvano al momento solo i Paesi del Nord Europa.. UK e Spagna (oggi quasi 13 ml casi) Portogallo i… -