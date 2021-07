Cosip avanti con rinnovo parco auto PA in versione green

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – La Consip mette a disposizione della PA 10mila veicoli “sostenibili” sui 18mila complessivi approntati per il settore pubblico, in aderenza al piano stilato dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che attraverso i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ha definito le soglie ed i requisiti per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli destinati alla PA. Entro il 2025 dovrà essereil 38,5% dei veicoli leggeri, il 10-15% deglicarri ed il 45-65% dei bus. Le amministrazioni possono ora scegliere di approvvigionarsi di veicoli a doppia alimentazione benzina/gpl o benzina/metano, ma anche ibridi (nelle tre tipologie ...

