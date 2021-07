Calciomercato Udinese, per la porta spunta Joronen (Di venerdì 2 luglio 2021) UDINE - Movimento tra i pali dell' Udinese : per la sostituzione di Musso si fa spazio la candidatura di Joronen (28) del Brescia , avanti su Rossi (25) del Boca e su Matheus (29) del Braga . I Pozzo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021) UDINE - Movimento tra i pali dell': per la sostituzione di Musso si fa spazio la candidatura di(28) del Brescia , avanti su Rossi (25) del Boca e su Matheus (29) del Braga . I Pozzo ...

Calciomercato Bologna: tre colpi in canna Commenta per primo Il Bologna è pronto a calare tre colpi sul mercato: il difensore Kevin Bonifazi dall'Udinese, gli attaccanti Sydney van Hooijdonk dal NAC Breda e Marko Arnautovic dallo Shanghai Port. In difesa, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , si lavora su un altro centrale fra Benatia, ...

Calciomercato Udinese, Matheus o Rossi per la porta Corriere dello Sport Udinese, pressing su Kouamé: la Fiorentina fissa il prezzo L'Udinese cerca rinforzi per il proprio reparto offensivo: Kouamé in uscita dalla Fiorentina potrebbe essere un'idea, ma servono 12 milioni ...

Calciomercato, il Brescia pronto all’addio con Jesse Joronen: sul portiere finlandese c’è il pressing dell’Udinese Calciomercato, il Brescia pronto all'addio con Jesse Joronen: sul portiere finlandese c'è il pressing dell'Udinese ...

