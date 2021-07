(Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilufficiale, quello targato Lega Nazionale Dilettanti, ha scelto una formula inedita perre la. Dagli studi tv della storica sede del Corriere dello Sport-Stadio di Roma è andato in onda il talkshow, condotto dal direttore Ivan Zazzaroni, con la partecipazione del numero uno della LND, Cosimo Sibilia, e del coordinatore del Dipartimento, Roberto Desini. Poco meno di 30 minuti “a tutto” per svelare le novità del nuovo tour, che riparte dopo oltre un anno di ...

Advertising

uzapelloni : Oggi è venerdì, ma è anche il giorno di #BelgioItalia @ilfoglio_it sportivo gioca d’anticipo… eccolo per voi con… - DirettaSicilia : Beach soccer pronto a ripartire, Lnd presenta la stagione 2021, - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Beach soccer pronto a ripartire, Lnd presenta la stagione 2021 -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Beach soccer pronto a ripartire, Lnd presenta la stagione 2021 - - CorriereCitta : Beach soccer pronto a ripartire, Lnd presenta la stagione 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Beach soccer

Corriere dello Sport

Stamani venerdì 2 luglio alle 11.00 sulla home page del sito web ufficiale del Corriere dello Sport è stata trasmessa in live streaming la presentazione della stagione 2021 deltargato Lega Nazionale Dilettanti . Una ripartenza in grande stile per lo sport più amato e praticato dell'estate con tutte le attività della stagione: 17edizione del Campionato con Poule ...Presenti in studiio l Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e il Coordinatore del DipartimentoLND Roberto Desini, collegati per gli interventi: il Sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari, il Vice Presidente dell'Happy Car Sambenedettese Roberto Rossetti, il Presidente della B - ...Dopo la conferenza stampa di presentazione del nuovo Ad bianconero, Maurizio Arrivabene, per la Juventus inizia a tutti gli effetti un nuovo ciclo, una sorta di primo giorno di scuola dopo la rivoluzi ...Nel 4-3-3 di Allegri il centrocampista azzurro avrebbe un ruolo di primo piano, ma i londinesi tentano il club emiliano. I blucerchiati pensano al francese, ...