Aspi, online la piattaforma per candidarsi alla 'Si Academy': tutte le info (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È online la piattaforma per candidarsi alle selezioni a livello nazionale per la Si Academy – Smart Infrastructures Academy, nell'ambito del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, frutto dell'accordo tra Autostrade per l'Italia e l'Università Federico II di Napoli. Lo rende noto Aspi in una nota. Rivolta a giovani ingegneri laureati, l'Academy "formerà 24 esperti nello sviluppo di soluzioni, gestione e monitoraggio delle infrastrutture in un'ottica di una mobilità sostenibile, sicura e tecnologicamente avanzata", spiega la società. Le selezioni si chiuderanno entro il 30 ...

