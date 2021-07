Wimbledon 2021: programma e orari di venerdì 2 luglio con Fognini e Djokovic (Di giovedì 1 luglio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di Wimbledon 2021, per quanto concerne la giornata di venerdì 2 luglio. Fabio Fognini tenterà di brillare e conquistare il quarto turno dello Slam britannico, dopo aver sconfitto prima Albert Ramos-Vinolas e dopo Laslo Djere; il ligure dovrà vedersela con Andrey Rublev, avversario particolarmente ostico sul veloce e dotato di una velocità di palla notevole. Sul Campo Centrale, ad aprire le danze saranno Ons Jabeur e Garbine Muguruza, seguite dallo scontro tra Daniel Evans e Sebastian Korda. Da evidenziare anche la presenza di ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco di, per quanto concerne la giornata di. Fabiotenterà di brillare e conquistare il quarto turno dello Slam britannico, dopo aver sconfitto prima Albert Ramos-Vinolas e dopo Laslo Djere; il ligure dovrà vedersela con Andrey Rublev, avversario particolarmente ostico sul veloce e dotato di una velocità di palla notevole. Sul Campo Centrale, ad aprire le danze saranno Ons Jabeur e Garbine Muguruza, seguite dallo scontro tra Daniel Evans e Sebastian Korda. Da evidenziare anche la presenza di ...

