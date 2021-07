Sotto il Monte | spara al fratello per difendere la mamma

(Di giovedì 1 luglio 2021) Bergamo - Lite in famiglia contoria ail, in provincia di Bergamo. E' successo oggi, giovedì 1 luglio, poco prima delle 16, in via Fumagalli. Un 52enne è rimasto ferito, in modo ...

BergamoNews.it

Bergamo - Lite in famiglia con sparatoria ail, in provincia di Bergamo. E' successo oggi, giovedì 1 luglio, poco prima delle 16, in via Fumagalli. Un 52enne è rimasto ferito, in modo non grave, colpito dal fratello con un fucile a ......00 dello stesso giorno e che il corpo fu nascosto sulFasce. Già il giorno successivo sarebbe ...diffusa anche la diceria che Bozano si attaccasse alle scarpe degli specchietti per vederele ...Litigio in famiglia con sparatoria a Sotto il Monte (Bergamo) oggi pomeriggio, giovedì 1° luglio, poco prima delle 16. Una persona è rimasta ferita, anche se in modo non grave. È successo in via Fumag ...“Via di Sottomonte continua a creare situazioni pericolose”. Così Matteo Scannerini (FI) e Ilaria Benigni (Lega), consiglieri comunali di Capannori e provinciali di Lucca. “La settimana scorsa – dicon ...