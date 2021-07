Si riaccendono gli ascolti di Canale 5 | è Temptation Island mania

(Di giovedì 1 luglio 2021) La prima serata di5 torna a illuminarsi grazie a2021 che con una media di oltre 3 milioni di spettatori davanti alla tv, e il 20% di share, riaccende la rete. Non sonoda boom, da record ma sonoche in estate fanno benissimo a Mediaset. Unico programma nuovo, unico programma che permette anche di parlare di qualcosa al pubblico che lo segue come sempre con passione. E’ una sorta di, nonostante i telespettatori sembrino essere completamente schifati dall’atteggiamento dei protagonisti del ...

Advertising

Unf_Tweet : - corriereviterbo : +++GEOTERMIA Gli esperimenti in Francia riaccendono la paura. Ma Righini assicura: 'Inappropriato accostamento con… -

Ultime Notizie dalla rete : riaccendono gli

QUOTIDIANO NAZIONALE

Vedere campionati e manifestazioni che sici dà speranza e ottimismo. Lo dimostranoEuropei di calcio in questi giorni: le immagini degli spot delle Marche entrano in ogni casa ...Sii riflettori anche in Sicilia, a Castelbuono, dove tornerà, dopo un anno di pausa ... Certo, sarà un festival in formato ' piccolo ' come diconoorganizzatori, ' ma necessario, ...Buona la prima per Temptation Island 2021 che riaccende con buoni ascolti la prima serata di Canale 5: ecco i numeri ...Maratea, 30 giu. (Labitalia) - 'Riaccendere' i motori dopo quasi un anno e mezzo di pandemia. E aiutare così anche la ripartenza del turismo. E' quanto è successo lo scorso week end a Maratea in Basil ...