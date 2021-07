Saldi estivi, quando iniziano a Roma e nel Lazio (Di giovedì 1 luglio 2021) Una regione dopo l’altra si prepara all’arrivo dei Saldi estivi. Oggi scattano in Sicilia, dal 3 luglio in quasi tutte le regioni. Le ultime a partire saranno Puglia, 24 luglio, e Basilicata, 2 agosto. quando iniziano invece i Saldi estivi a Roma e nel Lazio? Anche in questo caso la data d’inizio è fissata al 3 luglio e fino a fine agosto. Le regioni possono dare il via ai Saldi estivi anche 30 giorni prima dalla data prefissata, come deciso dal governo per far fronte all’emergenza del settore dovuta alla pandemia: “Dopo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Una regione dopo l’altra si prepara all’arrivo dei. Oggi scattano in Sicilia, dal 3 luglio in quasi tutte le regioni. Le ultime a partire saranno Puglia, 24 luglio, e Basilicata, 2 agosto.invece ie nel? Anche in questo caso la data d’inizio è fissata al 3 luglio e fino a fine agosto. Le regioni possono dare il via aianche 30 giorni prima dalla data prefissata, come deciso dal governo per far fronte all’emergenza del settore dovuta alla pandemia: “Dopo ...

Advertising

infoiteconomia : Saldi estivi 2021 al via, ecco le date e le regole per gli acquisti - infoiteconomia : In Sicilia partono quest’oggi i saldi estivi 2021 - italiaserait : Saldi estivi, quando iniziano a Roma e nel Lazio - danielavolpecin : Saldi al via in Campania dal 3 luglio #saldi #Campania #3luglio #commercio #NoCovid #confcommercio #1luglio… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Al via i saldi estivi, da oggi in Sicilia e dal 3 luglio in quasi tutta Italia. Ultime a partire… -