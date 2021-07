Proteste senza precedenti | l’Anp prova a fermarle

(Di giovedì 1 luglio 2021) «Il diritto e il rispetto della legge non saranno ripristinati fino a quando i funzionari (dell’intelligence) coinvolti nel caso di Nizar Banat non saranno interrogati e puniti ciascuno in proporzione alla propria colpevolezza e ruolo…Le elezioni sono l’unica strada per ricostruire il sistema politico e dedicarlo alla battaglia principale con l’occupazione (israeliana)». Così Rima Kittaneh Nazzal ha scritto un paio di giorni fa sul quotidiano Al Ayyam, vicino al partito di governo Fatah, per esortare le autorità a rendere giustizia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Alfonso0070 : RT @survivalitalia: Ieri la seduta della Corte Suprema brasiliana @STF_oficial si è conclusa senza pronunciarsi sul Marco Temporal (limite… - Avv_Natalina : RT @ilquotidianoweb: #Giustizia: a #Crotone e #Castrovillari #tribunali senza aria condizionata, proteste #ilquotidianoweb - ilquotidianoweb : #Giustizia: a #Crotone e #Castrovillari #tribunali senza aria condizionata, proteste #ilquotidianoweb - VivereVerdeBlog : RT @survivalitalia: Ieri la seduta della Corte Suprema brasiliana @STF_oficial si è conclusa senza pronunciarsi sul Marco Temporal (limite… - MartyPsyko : @LucaTacchi @repubblica Le 'mie' parole si riferiscono ad un evento ad inizio partita, della durata di pochi minuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste senza

Il Manifesto

... la sera della 'perquisizione straordinaria' disposta dopo ledel giorno precedente. L'... In cella, per 3 - 4 giorni, è rimasto su un letto spoglioparlare, lo stesso sul quale la mattina ...Poi il 5 aprile si era diffusa la notizia di un contagiato e leerano aumentate. Il 6 ... Uno Stato che non riesce a proteggere nemmeno chi ha in custodia è uno Statosperanza . Un ...«Il diritto e il rispetto della legge non saranno ripristinati fino a quando i funzionari (dell’intelligence) coinvolti nel caso di Nizar Banat non saranno interrogati e puniti ciascuno in proporzione ...CASARANO - Continua lenta ed inesorabile l’opera di demolizione dell’Ospedale di Casarano. CASARANO - Ricominciano le tensioni nel nosocomio casaranese.