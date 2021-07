Piersilvio Berlusconi: «Il tipo di infotainment di Domenica Live non ha più senso» (Di giovedì 1 luglio 2021) Barbara D'Urso Addio a Live – Non è la D’Urso e a Domenica Live, rivoluzione per Pomeriggio Cinque. Piersilvio Berlusconi l’ha detto a chiare lettere, dopo il Covid, Mediaset non crede più in quel tipo di infotainment a 360 gradi, un genere di televisione che ha avuto in Barbara D’Urso la sua massima esponente in quel di Cologno. Parlando della D’Urso e dei cambiamenti della Domenica, il vice presidente Mediaset ha spiegato ai giornalisti: “Barbara D’Urso ha fatto lavoro grandissimo, rimane nella nostra squadra ma proviamo a cambiare genere. Quel ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 luglio 2021) Barbara D'Urso Addio a– Non è la D’Urso e a, rivoluzione per Pomeriggio Cinque.l’ha detto a chiare lettere, dopo il Covid, Mediaset non crede più in queldia 360 gradi, un genere di televisione che ha avuto in Barbara D’Urso la sua massima esponente in quel di Cologno. Parlando della D’Urso e dei cambiamenti della, il vice presidente Mediaset ha spiegato ai giornalisti: “Barbara D’Urso ha fatto lavoro grandissimo, rimane nella nostra squadra ma proviamo a cambiare genere. Quel ...

