Petrolio: in rialzo, Wti a 73,62 dollari al barile (Di giovedì 1 luglio 2021) Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del Petrolio:il greggio Wti che ieri aveva superato i 74 dollari per poi ritracciare risale leggermente a 73,61 dollari al barile contro i 73,47 dollari ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Avvio di giornata inper le quotazioni del:il greggio Wti che ieri aveva superato i 74per poi ritracciare risale leggermente a 73,61alcontro i 73,47...

Ftse Mib: ENI, Saipem e Stellantis sorvegliati speciali Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 73,45 dollari, in progresso dello 0,62%. Previsto in giornata il meeting in videoconferenza dell'OPEC. ...

Petrolio, quotazioni positive sui mercati asiatici Roma, 1 lug. (askanews) - Petrolio in ripresa sui mercati asiatici. Il Wti viene scambiato a 73,55 dollari al barile, in rialzo dello 0,15%, ...

