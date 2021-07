PC, luglio 2021: i giochi migliori del mese – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 luglio 2021) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin debutta a luglio su PC insieme a Chernobylite, F1 2021, The Great Ace Atorney Chronicles, The Ascent e Resident Evil Re:Verse.. I giochi in arrivo a luglio 2021 su PC mettono senza dubbio in campo una grande varietà, andando a soddisfare le più svariate esigenze. È il caso di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che segna il ritorno del celebre franchise Capcom con un RPG a turni che promette grandi cose. Potremo inoltre visitare i misteriosi luoghi del survival horror Chernobylite, cimentarci con l’interessante raccolta The Great Ace Attorney Chronicles o … ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 luglio 2021) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin debutta asu PC insieme a Chernobylite, F1, The Great Ace Atorney Chronicles, The Ascent e Resident Evil Re:Verse.. Iin arrivo asu PC mettono senza dubbio in campo una grande varietà, andando a soddisfare le più svariate esigenze. È il caso di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che segna il ritorno del celebre franchise Capcom con un RPG a turni che promette grandi cose. Potremo inoltre visitare i misteriosi luoghi del survival horror Chernobylite, cimentarci con l’interessante raccolta The Great Ace Attorney Chronicles o … ...

