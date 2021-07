Morte David Rossi, il pm di Siena: "Poteva essere salvato dopo la caduta" (Di giovedì 1 luglio 2021) “La perizia conclude nel senso che non c’erano lesioni che avevano attinto in maniera mortale la persona. Probabilmente se si fosse intervenuti in tempo si sarebbe salvato”. Così il procuratore capo di Siena salvatore Vitello, sentito davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sul caso della Morte del dirigente di Mps David Rossi. Vitello ha ricordato come la Procura avesse anche aperto un fascicolo per omissione di soccorso, in relazione all’ombra di un uomo che appare nelle immagini della videosorveglianza in strada e che però non è mai stato possibile identificare. “Si possono ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) “La perizia conclude nel senso che non c’erano lesioni che avevano attinto in maniera mortale la persona. Probabilmente se si fosse intervenuti in tempo si sarebbe”. Così il procuratore capo dire Vitello, sentito davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sul caso delladel dirigente di Mps. Vitello ha ricordato come la Procura avesse anche aperto un fascicolo per omissione di soccorso, in relazione all’ombra di un uomo che appare nelle immagini della videosorveglianza in strada e che però non è mai stato possibile identificare. “Si possono ...

