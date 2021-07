M5s | Mannheimer | un partito di Conte non supererà il 10% | si prospetta male

Advertising

Professor, che fine faranno gli elettori grillini? "Già abbiamo visto una notevole diminuzione dell'elettorato. Una volta quell'elettorato era formato da elettori di sinistra e di ..., Grillo furioso: non mollo. E Di Maio prova a mediare Resta quindi da capire 'solo' se la sua ...voto per un possibile partito di Conte nelle elezioni tra due anni - ha spiegato Renato, ...Lo dice all'Adnkronos il sondaggista Renato Mannheimer ed afferma ... "Grillo non riuscirà più a costruire un movimento che ha deluso i suoi elettori. I voti al M5s sono dimezzati ed anche se c'è uno ...È immaginabile un M5s senza Beppe Grillo? Secondo qualche sondaggio pare che un po' più della metà degli attuali potenziali elettori M5s lo ritenga possibile se non opportuno. Ma è la metà di un 15%.