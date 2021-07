L’uomo con la macchina invisibile è virale. Ma come fa? Il (semplice) segreto (Di giovedì 1 luglio 2021) virale sul social Reddit un curioso video di una ‘L’uomo – macchina invisibile’, che sta letteralmente facendo scervellare i fan sulla possibile soluzione dell’arcano. Quel che si vede nel video sembra essere tutto vero, senza trucco e senza inganni, eppure quel che si vede è strabiliante. Ma come fa? Il trucco senza trucchi Non capita tutti i giorni di vedere un uomo che guida una macchina invisibile, una macchina che, senza motore, senza freni e altri, gli permette, da seduto!, la locomozione. Gli utenti di Reddit sono letteralmente ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 luglio 2021)sul social Reddit un curioso video di una ‘’, che sta letteralmente facendo scervellare i fan sulla possibile soluzione dell’arcano. Quel che si vede nel video sembra essere tutto vero, senza trucco e senza inganni, eppure quel che si vede è strabiliante. Mafa? Il trucco senza trucchi Non capita tutti i giorni di vedere un uomo che guida una, unache, senza motore, senza freni e altri, gli permette, da seduto!, la locomozione. Gli utenti di Reddit sono letteralmente ...

