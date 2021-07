LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 0-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: si parte sul Campo 3! (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI COMINCIA! AL SERVIZIO MATTEO Berrettini! INIZIO PRIMO SET 13.41 Non è nuovo Berrettini a questo tipo di risultati ai Champioships: l’azzurro aveva già raggiunto il secondo turno nel 2018 quando si fermò di fronte a Gilles Simon e nel 2019 quando invece si spinse fino agli ottavi di finale. 13.39 Stanno scendendo in Campo i due giocatori sul Court 3 di Wimbledon. Grande boato del pubblico all’ingresso di Matteo Berrettini, già particolarmente amato dal pubblico londinese. 13.37 L’olandese nelle qualificazioni ha battuto il nostro ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI COMINCIA! AL SERVIZIO MATTEO! INIZIO PRIMO SET 13.41 Non è nuovoa questo tipo di risultati ai Champioships: l’azzurro aveva già raggiunto il secondo turno nel 2018 quando si fermò di fronte a Gilles Simon e nel 2019 quando invece si spinse fino agli ottavi di finale. 13.39 Stanno scendendo ini due giocatori sul Court 3 di. Grande boato del pubblico all’ingresso di Matteo, già particolarmente amato dal pubblico londinese. 13.37 L’olandese nelle qualificazioni ha battuto il nostro ...

