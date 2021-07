Italia-Belgio | Martinez | “Difficile che De Bruyne e Hazard possano esserci | magari in semifinale”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Come sapete, oggi Edene Denon sono stati in grado di allenarsi. Avranno altre 24 ore, è una corsa contro il tempo ma aspetteremo l’ultimo momento per prendere una decisione. Ora non sono in grado di dire se giocheranno, ma cercherò di averli a disposizione. Per domani sarà, specie perche ha un problema muscolare, peròspero di andare avanti e di averli a disposizione successivamente. Ma domani la decisione spetterà più ai medici che a me”. Così il ct del, Roberto, alla vigilia del match contro ...

Advertising

juventusfc : Sono 2??2?? i precedenti tra Italia e Belgio, una gara che ha più di un secolo d'età. ?????????? ?? Buona lettura con un… - DiMarzio : #Euro2020 #ITA | La conferenza stampa di #Mancini - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Belgio ?? #Italia ?? Quarti di finale ?? Venerdì 2 luglio, ore 21 ?? Football Arena Munich ?? Monac… - Enric0Tam : RT @RadioSavana: Andrew Howe, atleta nero italiano: 'Gli Azzurri non si devono inginocchiare nella partita col Belgio. BLM è una situazione… - SaP011 : RT @RadioSavana: Andrew Howe, atleta nero italiano: 'Gli Azzurri non si devono inginocchiare nella partita col Belgio. BLM è una situazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Belgio

Chi vince affronteràin semifinale. Intanto il ct spagnolo sembra aver trovato la quadratura del cerchio a livello di formazione, e anche se fa 'catenaccio' quando gli chiedono degli ...Prima però di fare ritorno in, lo Special One si è concesso a Talksport - per cui è opinionista per Euro 2020 - per dire la sua sulla sfida tra. ' Se non dicodomani ...Questa è la notizia più importante per l’Italia. Mancini si augura ci saranno anche De Bruyne ... Terminata la rifinitura, tra meno di ventiquattrore Immobile e compagni giocheranno contro il Belgio ...A poche ore dal fischio d’inizio di Belgio Italia, match valevole per i quarti di finali del Campionato Europeo, lo Special One, nel momento in cui ha risposto a chi gli chiedeva un pronostico sulla ...