In Canada sono stati trovati i resti di altre 182 persone vicino a un ex collegio per bambini indigeni (Di giovedì 1 luglio 2021) Il gruppo indigeno canadese dei Lower Kootenay ha detto di aver scoperto i resti di 182 persone sepolte vicino a un ex collegio per bambini indigeni vicino a Cranbrook, nella British Columbia (Canada). È il terzo caso di questo tipo Leggi su ilpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Il gruppo indigeno canadese dei Lower Kootenay ha detto di aver scoperto idi 182sepoltea un expera Cranbrook, nella British Columbia (). È il terzo caso di questo tipo

