Il Fermano prende fuoco | a Campofilone in fiamme una intera collina Arrivano l' elicottero e il Canadair

Advertising

FuriousBulls : Detto ciò. Ho deciso che i Furious si fermano, ripeto ad oggi credo che nn ci sia il rispetto. Si prende tutto alla… - douma_vigdr : @kaeyavigdr scoppia ha ridere «sei molto sicuro di te, ma ti consiglio di non sottovalutarmi»prende uno dei suoi ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermano prende

corriereadriatico.it

CAMPOFILONE - Un vasto incendio intorno l'ora di pranzo ha devastato oggi una intera collina tra Campofilone e Marina di Massignano ed ha impegnato in forze i pompieri dei due comandi provinciali di ...Sollevata da chi, alla guida dell'Av4, ci avrebbe visto bene un. Per Renzo Interlenghi, la ... Che, in città, se lacon la maggioranza che 'non ha voluto scrivere il documento comune da ...CAMPOFILONE - Un vasto incendio intorno l'ora di pranzo ha devastato oggi una intera collina tra Campofilone e Marina di Massignano ed ha impegnato in forze i pompieri dei due ...L'uomo è stato identificato con certezza solo dopo l'introduzione della banca dati nazionale dei profili genetici. Aveva aggredito la donna ...