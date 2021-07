Esplode camion carico di Gpl in Calabria Carabinieri sospettano attentato

(Di giovedì 1 luglio 2021) Idella compagnia di Crotone indagano su un incendio quasi certamente di natura dolosa che ha distrutto un automezzodi bombole di gas la cui esplosione ha costretto le autorità a chiudere temporaneamente la strada statale 106 ionica. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri in località Steccato del comune di Cutro dove è stato segnalato alla sala operativa dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, l’incendio di una vettura Fiat Fiorino. I pompieri al loro arrivo hanno dovuto affrontare una situazione molto delicata, in quanto il mezzo adibito al trasporto di bombole Gpl, era già completamente distrutto ...

